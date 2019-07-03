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Школам Орла не хватает «анличан» и «немцев»

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03.07.2019

Общеобразовательным учреждениям областного центра в новом учебном году потребуются 12 учителей английского и 2 учителя немецкого языков. Об этом рассказал глава управления образования администрации Орла Александр Шатохин.

Внезапная нехватка кадров связана с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. С будущего года в школах вводятся обязательный экзамен по иностранному языку и обязательное преподавание второго иностранного языка.

Теги:ОрёлОрловская область

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