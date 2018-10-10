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Орел10.10.2018 Среда 17:51
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Схиархимандрит Илий пригласил Владимира Путина в Орёл

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10.10.2018

Схиархимандрит Илий поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения и пригласил в Орёл. Путин пообещал приехать.

Правда, конкретная дата визита названа не была.

Телефонный разговор между Илием, личным духовником патриарха Кирилла, и главой нашего государства состоялся в минувшее воскресенье, непосредственно в день рождения президента.

Об этом сообщается на официальной странице православного центра «Вятский Посад» в «Фейсбуке».

Илий является уроженцем и почётным гражданином Орловской области. В сентябре Владимир Путин, встречаясь с губернатором Андреем Клычковым, также заявил, что приложит усилия, чтобы приехать в Орловскую область до конца текущего года.

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