Схиархимандрит Илий пригласил Владимира Путина в Орёл

Схиархимандрит Илий поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения и пригласил в Орёл. Путин пообещал приехать.

Правда, конкретная дата визита названа не была.

Телефонный разговор между Илием, личным духовником патриарха Кирилла, и главой нашего государства состоялся в минувшее воскресенье, непосредственно в день рождения президента.

Об этом сообщается на официальной странице православного центра «Вятский Посад» в «Фейсбуке».

Илий является уроженцем и почётным гражданином Орловской области. В сентябре Владимир Путин, встречаясь с губернатором Андреем Клычковым, также заявил, что приложит усилия, чтобы приехать в Орловскую область до конца текущего года.