«Шевроле» разбился «всмятку» на орловской улице
12.09.2019
Авария произошла сегодня в Орле на улице Спивака у дома № 80.
Как сообщили в Управлении ГИБДД, девушка-водитель на «Шевроле» допустила столкновение с «Фордом», который двигался впереди. После этого её автомобиль опрокинулся на обочину.
Обошлось без погибших и пострадавших. Однако «Шевроле» получил серьёзные повреждения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57177
Другие новости раздела
12.09.2019
В Орле «встретились огонь и вода»
$ USD65.1909(-0.24)13.09
€ EUR71.8273(-0.4)13.09
Наш опрос
С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?