«Шевроле» разбился «всмятку» на орловской улице

Авария произошла сегодня в Орле на улице Спивака у дома № 80.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, девушка-водитель на «Шевроле» допустила столкновение с «Фордом», который двигался впереди. После этого её автомобиль опрокинулся на обочину.

Обошлось без погибших и пострадавших. Однако «Шевроле» получил серьёзные повреждения.