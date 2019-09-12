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Орел12.09.2019 Четверг 16:37
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«Шевроле» разбился «всмятку» на орловской улице

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12.09.2019

Авария произошла сегодня в Орле на улице Спивака у дома № 80.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, девушка-водитель на «Шевроле» допустила столкновение с «Фордом», который двигался впереди. После этого её автомобиль опрокинулся на обочину.

Обошлось без погибших и пострадавших. Однако «Шевроле» получил серьёзные повреждения.

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