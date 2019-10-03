«Шестёрка» «поцеловала» КАМАЗ на подъезде к Орлу
03.10.2019
ВАЗ-2106 врезался в грузовик 2 октября около 11 часов в одном километре к северу от въезда в Орёл. Легковой автомобиль следовал со стороны Раздольной улицы.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, пожилой водитель «Жигулей» (1945 года рождения) допустил столкновение в тот момент, когда КАМАЗ поворачивал налево.
В итоге водитель «шестёрки» получил телесные повреждения.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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