«Шестёрка» «поцеловала» КАМАЗ на подъезде к Орлу

ВАЗ-2106 врезался в грузовик 2 октября около 11 часов в одном километре к северу от въезда в Орёл. Легковой автомобиль следовал со стороны Раздольной улицы.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, пожилой водитель «Жигулей» (1945 года рождения) допустил столкновение в тот момент, когда КАМАЗ поворачивал налево.

В итоге водитель «шестёрки» получил телесные повреждения.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области