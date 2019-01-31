Завтра Северный район Орла отметит юбилей
31.01.2019
1 февраля в 16 часов в КДЦ «Металлург» состоится концерт, посвящённый 20-летию района. Посетить его могут все желающие.
Кроме того, в этот же день в 15 часов в фойе центра откроются выставки, приуроченный к круглой дате. Свои работы на них представят воспитанники художественной студии КДЦ «Металлург», центра детского творчества «Изумруд», дома творчества Северного района, художественной школы.
Также для гостей праздника будет работать музей часов.
Праздничный концерт завершится награждением выдающихся жителей района, а также вручением паспортов новоиспечённым гражданам, проживающим на территории района.
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