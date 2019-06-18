Сенатор Владимир Круглый назвал причины распространения онкологических заболеваний в Орловской области

Заслуженный врач Российской Федерации, представляющий наш регион в Совете Федерации с 2014 года, считает главной проблемой дефицит медицинских кадров. Круглый отметил нехватку кадров первичного звена — в онкологических кабинетах районных поликлиник. Также, по его словам, необходимо повысить эффективность профилактических медосмотров и диспансеризации. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Ещё одной проблемой, впрочем, характерной для всей страны в целом, является не всегда своевременное обеспечение лекарственными препаратами, считает Владимир Круглый.

Сенатор отмечает, что в рамках федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями планируется создать в Орловской области амбулаторные онкоцентры. Они будут работать в Орле, Ливнах и Мценске. Также планируется строительство нового хирургического комплекса онкодиспансера, который будет оснащён современным оборудованием.

Также Круглый указал на старение населения как на ещё один фактор, сопутствующий высокому уровню заболеваемости.

Согласно свежим данным Минзрава России, в минувшем году от онкологических заболеваний умер 671 орловчанин. 328 умерших не состояли на медицинском учёте — соответствующий диагноз им поставили только после кончины.