«Семёрка» за 7000 рублей: сочетание «счастливых» цифр не принесло амчанке счастья
23.11.2018
Жительница Мценска подозревается в присвоении чужого автомобиля ВАЗ-2107.
Как сообщает МВД, по версии следствия, 22-летняя девушка вызвала эвакуатор и, представившись хозяйкой машины, сдала её на разборку за 7000 рублей.
Тем временем настоящий хозяин автомобиля обратился в полицию. Вскоре сотрудники МО МВД России «Мценский» возбудили уголовное дело и установили подозреваемую. Она признала вину. Сейчас амчанка находится под подпиской о невыезде.
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