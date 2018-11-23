«Семёрка» за 7000 рублей: сочетание «счастливых» цифр не принесло амчанке счастья

Жительница Мценска подозревается в присвоении чужого автомобиля ВАЗ-2107.

Как сообщает МВД, по версии следствия, 22-летняя девушка вызвала эвакуатор и, представившись хозяйкой машины, сдала её на разборку за 7000 рублей.

Тем временем настоящий хозяин автомобиля обратился в полицию. Вскоре сотрудники МО МВД России «Мценский» возбудили уголовное дело и установили подозреваемую. Она признала вину. Сейчас амчанка находится под подпиской о невыезде.