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«Семёрка» принесла орловчанину несчастье

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19.09.2019

В Орловской области в ДТП погиб водитель ВАЗ-2107.

Авария случилась на трассе «Нарышкино — Парамоново» (на 1 километре) 18 сентября в 12 часов 50 минут.

Как сообщает Управление ГИБДД, «семёрка» съехала в кювет. Водитель скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:Орловская областьдорожное происшествие

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