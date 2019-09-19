«Семёрка» принесла орловчанину несчастье
19.09.2019
В Орловской области в ДТП погиб водитель ВАЗ-2107.
Авария случилась на трассе «Нарышкино — Парамоново» (на 1 километре) 18 сентября в 12 часов 50 минут.
Как сообщает Управление ГИБДД, «семёрка» съехала в кювет. Водитель скончался на месте.
По факту происшествия проводится проверка.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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