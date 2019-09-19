«Семёрка» принесла орловчанину несчастье

В Орловской области в ДТП погиб водитель ВАЗ-2107.

Авария случилась на трассе «Нарышкино — Парамоново» (на 1 километре) 18 сентября в 12 часов 50 минут.

Как сообщает Управление ГИБДД, «семёрка» съехала в кювет. Водитель скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области