Семь сомнительных сайтов заблокировали в Орловской области
10.07.2019
На них размещалась информация о продаже дипломов о высшем образовании. По искам Урицкой межрайонной прокуратуры Орловской области суд признал информацию незаконной.
Материалы прокурорской проверки направлены в полицию. МВД проведёт собственную проверку по фактам продажи и использования поддельных документов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55896
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