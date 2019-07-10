Семь сомнительных сайтов заблокировали в Орловской области

На них размещалась информация о продаже дипломов о высшем образовании. По искам Урицкой межрайонной прокуратуры Орловской области суд признал информацию незаконной.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию. МВД проведёт собственную проверку по фактам продажи и использования поддельных документов.