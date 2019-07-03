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Сельским территориям Орловской области помогут развиться

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03.07.2019

Наш регион готовится войти в федеральную государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».

Как рассказал руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзёнков, на данный момент заявки на участие подало 21 муниципальное образование региона. Различные районы собираются участвовать в разных направлениях программы — по развитию газо- и водоснабжения, жилищного строительства, содействию занятости населения, благоустройству и другим.

Теги:ОрёлОрловская область

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