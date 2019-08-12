«Секретный» детский лагерь действовал в Орле

Он работал в Советском районе города на базе ООО «Голдэн Бэби клаб № 1». Однако, как выяснила районная прокуратура, организация не направила соответствующую информацию в департамент образования Орловской области и Управление Роспотребнадзора. Из-за этого контролирующие органы не могли следить за ситуацией в лагере.

Также надзорное ведомство установило, что в текущем году педагогический сотрудник ООО не прошёл периодический медосмотр, но при этом продолжал работать с детьми.

Гендиректору ООО внесено представление об устранении нарушений.