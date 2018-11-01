Сегодня закрывается навигация для маломерных судов в Орловской области

Решение об окончании навигации принимается для безопасности самих судовладельцев, так как с понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев.

Исключение сделано лишь для судов и экипажей МЧС России по Орловской области.

Всю осень и зиму инспекторы будут совершать рейды на водных объектах.