Сегодня закрывается навигация для маломерных судов в Орловской области
01.11.2018
Решение об окончании навигации принимается для безопасности самих судовладельцев, так как с понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев.
Исключение сделано лишь для судов и экипажей МЧС России по Орловской области.
Всю осень и зиму инспекторы будут совершать рейды на водных объектах.
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