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Орел01.11.2018 Четверг 14:05
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Сегодня закрывается навигация для маломерных судов в Орловской области

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01.11.2018

Решение об окончании навигации принимается для безопасности самих судовладельцев, так как с понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев.

Исключение сделано лишь для судов и экипажей МЧС России по Орловской области.

Всю осень и зиму инспекторы будут совершать рейды на водных объектах.

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