Сегодня заканчивается приём работ на городской конкурс «Мамочка, я тебя люблю»

Он приурочен ко Дню матери. На фотовыставку-конкурс уже подано более 300 работ по трем номинациям. В каждой номинации жюри определят победителя и двух призеров. На концерте, посвященном Дню матери, их отметят грамотами администрации города Орла. Первые фотографии уже составили экспозицию. Она располагается в фойе администрации города Орла. Выставка будет работать до 25 ноября.