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Орел15.11.2019 Пятница 13:36
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Сегодня заканчивается приём работ на городской конкурс «Мамочка, я тебя люблю»

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15.11.2019

Он приурочен ко Дню матери. На фотовыставку-конкурс уже подано более 300 работ по трем номинациям. В каждой номинации жюри определят победителя и двух призеров. На концерте, посвященном Дню матери, их отметят грамотами администрации города Орла. Первые фотографии уже составили экспозицию. Она располагается в фойе администрации города Орла. Выставка будет работать до 25 ноября.

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