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Орел18.06.2019 Вторник 14:17
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  3. Сегодня во второй половине дня в Орле ожидаются кратковременные дожди с грозами

Сегодня во второй половине дня в Орле ожидаются кратковременные дожди с грозами

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18.06.2019

По данным Gismeteo, осадки могут выпасть в областном центре начиная с 15 часов. Прогнозируемый объём — 1 миллиметр (незначительное количество). Также ожидается небольшая облачность.

Температура воздуха во второй половине сегодняшнего дня в Орле составит от + 26 + 24 в дневное время до + 22 + 20 в вечернее время. Ветер, в основном, будет дуть с северо-запада со скоростью около четырёх метров в секунду с порывами до девяти метров в секунду.

Теги:ОрёлОрловская область

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