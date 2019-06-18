Сегодня во второй половине дня в Орле ожидаются кратковременные дожди с грозами
18.06.2019
По данным Gismeteo, осадки могут выпасть в областном центре начиная с 15 часов. Прогнозируемый объём — 1 миллиметр (незначительное количество). Также ожидается небольшая облачность.
Температура воздуха во второй половине сегодняшнего дня в Орле составит от + 26 + 24 в дневное время до + 22 + 20 в вечернее время. Ветер, в основном, будет дуть с северо-запада со скоростью около четырёх метров в секунду с порывами до девяти метров в секунду.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55344
Другие новости раздела
18.06.2019
Следственный комитет завершил дело 39-летнего орловчанина, обвиняемого в ряде тяжких преступлений
$ USD64.3352(+0.02)19.06
€ EUR72.2291(+0.12)19.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?