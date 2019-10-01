Сегодня во всех домах Орла должно потеплеть

Исключение составят только здания по улице Металлургов за номерами 38 и 40. Здесь ведутся восстановительные работы. Они завершатся через несколько дней, после чего теплоноситель подадут и сюда.

На 13:00 тепло поступило во все учреждения образования Орла (76 детских садов и 47 школ) и 1860 из 1906 многоквартирных домов (97,6%). Об этом информирует мэрия.

Обязанность по доведению теплоносителя в квартиры собственников лежит на управляющих компаниях. Именно сюда в первую очередь следует обращаться жильцам квартир, в которые ещё не пришло тепло.