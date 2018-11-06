Сегодня во Мценске в одной из школ проводили экстренную эвакуацию
06.11.2018
Во Мценске в школе № 8 пришлось проводить экстренную эвакуацию из-за пустого чемодана. Об этом сообщают «Орловские новости».
Чемодан нашли под лестницей. Сотрудники правоохранительных органов, проведя все необходимые мероприятия, выяснили, что он пуст.
После этого школьники и учителя смогли вернуться в здание.
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