Сегодня вечером глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответит на вопросы орловцев.

Муромский станет гостем программы «Актуальное интервью». Она выйдет в эфир «Первого областного» сегодня в 20 часов.

Все желающие смогут задать свои вопросы главе Орла по телефону 76-10-28.

Онлайн-трансляция эфира будет вестись на «Первом областном портале новостей» obl1.ru.