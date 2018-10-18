Сегодня вечером глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала "Первый областной" ответит на вопросы орловцев
18.10.2018
Сегодня вечером глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответит на вопросы орловцев.
Муромский станет гостем программы «Актуальное интервью». Она выйдет в эфир «Первого областного» сегодня в 20 часов.
Все желающие смогут задать свои вопросы главе Орла по телефону
Онлайн-трансляция эфира будет вестись на «Первом областном портале новостей» obl1.ru.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49951
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