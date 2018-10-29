Сегодня в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области стартует «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг
29.10.2018
Специалисты будут отвечать на вопросы граждан до 12-го ноября.
«Горячая линия» организуется в рамках пятой Всероссийской недели сбережений.
Жители Орловской области смогут получить консультацию, а также практическую помощь в досудебной и судебной защите.
Контактный телефон —
Также за помощью можно обратиться в общественную приёмную на Наугорском шоссе, 2.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50158
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