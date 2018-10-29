Сегодня в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области стартует «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг

Специалисты будут отвечать на вопросы граждан до 12-го ноября.

«Горячая линия» организуется в рамках пятой Всероссийской недели сбережений.

Жители Орловской области смогут получить консультацию, а также практическую помощь в досудебной и судебной защите.

Контактный телефон — 42-26-59.

Также за помощью можно обратиться в общественную приёмную на Наугорском шоссе, 2.