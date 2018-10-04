Сегодня в "тургеневском" селе Спасское-Лутовиново после ремонта открылся местный Дом культуры
04.10.2018
Событие приурочили к юбилею Тургенева.
Символическую ленточку перерезали спикер облсовета Леонид Музалевский, глава Мценского района Иван Грачёв и воспитанница Дома культуры — вокалистка и активная участница творческих конкурсов Ксения Фарафонова.
Также в торжественном открытии участвовали десятки жителей района, ученики местной школы, воспитанники соседних Домов культуры района и представители компании-подрядчика, занимавшейся ремонтом.
В обновлённом концертном зале выступили лучшие творческие коллективы Мценского района.
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