Сегодня в "тургеневском" селе Спасское-Лутовиново после ремонта открылся местный Дом культуры

Событие приурочили к юбилею Тургенева.

Символическую ленточку перерезали спикер облсовета Леонид Музалевский, глава Мценского района Иван Грачёв и воспитанница Дома культуры — вокалистка и активная участница творческих конкурсов Ксения Фарафонова.

Также в торжественном открытии участвовали десятки жителей района, ученики местной школы, воспитанники соседних Домов культуры района и представители компании-подрядчика, занимавшейся ремонтом.