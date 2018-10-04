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  3. Сегодня в Спасском-Лутовиново откроется конференция тургеневедов

Сегодня в Спасском-Лутовиново откроется конференция тургеневедов

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04.10.2018

Исследователи творчества писателя будут делиться с друг другом своими открытиями в форме докладов.

Конференция продлится три дня. Она приурочена к юбилею Тургенева.

Среди участников мероприятия — учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, Ульяновска, Омска, а также из Сербии, Болгарии и Израиля.

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