Сегодня в Спасском-Лутовиново откроется конференция тургеневедов

Исследователи творчества писателя будут делиться с друг другом своими открытиями в форме докладов.

Конференция продлится три дня. Она приурочена к юбилею Тургенева.

Среди участников мероприятия — учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, Ульяновска, Омска, а также из Сербии, Болгарии и Израиля.