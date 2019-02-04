Сегодня в школах Орла стартовали мероприятия в честь 30-летия вывода войск из Афганистана

Школьникам покажут тематические кинофильмы и видеоролики, предложат подготовить творческие работы на тему «Мое представление о подвиге», также в школах состоятся встречи с ветеранами боевых действий, «уроки мужества», выставки книг на тему войны в Афганистане. Об этом сообщает мэрия Орла.