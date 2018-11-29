Сегодня в Шаблыкино губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил детям-сиротам ключи от квартир

Для того, чтобы обеспечить жильём 8 детей, потребовалось 7 с половиной миллионов рублей.

Они будут жить в двух домах на несколько квартир, которые сегодня ввели в эксплуатацию.

Также государство подарило новосёлам различные вещи, необходимые в быту.