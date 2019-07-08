Сегодня в Северном районе Орла не будет воды и электричества

Об отключениях по ряду адресов, запланированных на 8 июля в Северном и Заводском районах, сообщили несколько организаций.

ОАО «Орёлоблэнерго» информирует, что, в связи с плановыми работами, от электричества отключат дома по адресам: Бурова, 30/1 и 30/2, Раздольная, 68 и 68Б (до 12 часов), 6-ой Орловской дивизии, с 5 по 9 дом включительно, улицы Поселковую, Светлую и Афонина полностью (до 16:30), а также улицу Металлургов, 46, 48, 50 и 52 (до 17:00).

«Орёлводоканал» сообщил, что, в связи с работами на ЦТП по улице Бурова, 36, будет прекращена подача воды по адресам: Бурова, 30, 32, 34, 36, 38, 40, и Раздольная, 62 (до 16:00).

Также, по информации ООО «Орловская теплосетевая компания», сегодня до 12 часов в домах по улице Блынского, 2, 2а, 4, и по Московскому шоссе, 111, не будет горячей воды. Причина — испытания бойлера в одном из зданий.