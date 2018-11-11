Сегодня в Санкт-Петербурге губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с главой «северной столицы» Александром Бегловым

Встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга состоялась в Смольном.

Ранее утром Александр Беглов и Андрей Клычков возложили цветы к могиле Тургенева на «Литераторских мостках» Волковского кладбища. Двухсотлетие со дня рождения писателя стало главной причиной для визита орловской делегации в «северную столицу».

В ходе встречи стороны, в частности, договорились о продлении действия Соглашения о сотрудничестве между Орлом и Петербургом и Плана мероприятий по его реализации ещё на три года. Документы были подписаны в 2016 году.

Также Александр Беглов отметил, что товарооборот между Орловщиной и Петербургом растёт. К настоящему моменту он составляет около двух миллиардов рублей. Беглов подчеркнул, что эти показатели можно увеличить.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, обратил внимание на то, что в этом году наш регион показал рекордный урожай зерновых. Это даёт возможность расширить поставки продукции сельскохозяйственного и промышленного назначения, в том числе, и в «северную столицу».