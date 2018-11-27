Сегодня в Орловском районе сгорел жилой дом

Пожар случился в деревне Труфаново. Обошлось без погибших и пострадавших, так как в доме не было людей.

Как сообщает Управление МЧС, здание сгорело полностью на площади 50 квадратных метров. Также огонь уничтожил сарай, стоявший по соседству.

Населённый пункт находится в 20-ти километрах от ближайшей пожарной части.