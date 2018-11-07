Сегодня в Орловском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая юбилею Павла Пясецкого

В этом году отмечается 175 лет со дня его рождения.

Пясецкий был многогранной личностью — в историю этот уроженец Орла вошёл как хирург, путешественник, литератор и художник.

На выставке представлены прижизненные издания произведений Пясецкого, различные материалы 19-го и 20-го веков, фотокопии фрагментов панорамы Транссибирской железной дороги, предоставленные Государственным Эрмитажем, портреты.