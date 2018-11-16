Сегодня в Орловской области водитель «десятки» сбил троих пешеходов
16.11.2018
ДТП произошло в Колпне на местной улице Ленина около десяти утра.
Вначале ВАЗ-2110 сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу у дома № 2 в неположенном месте. Затем — двух женщин, которые шли по краю проезжей части. После этого «десятка» ещё и врезалась в «Оку», припаркованную на обочине дороги.
Всем троим пострадавшим понадобилась госпитализация. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Машиной управлял 30-тилетний мужчина.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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