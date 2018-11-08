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Орел08.11.2018 Четверг 16:41
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  3. Сегодня в Орловской области в реке Цон нашли тело мужчины

Сегодня в Орловской области в реке Цон нашли тело мужчины

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08.11.2018

Находка сделана на территории посёлка Знаменка Орловская.

Тело нашёл рыбак. Судя по первым признакам, оно пробыло в воде длительное время.

Доследственную проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет.

Личность погибшего уже установлена — это 37-летний житель Северного района Орла, ранее судимый.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьСледственный комитет

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