Сегодня в Орловской области в реке Цон нашли тело мужчины

Находка сделана на территории посёлка Знаменка Орловская.

Тело нашёл рыбак. Судя по первым признакам, оно пробыло в воде длительное время.

Доследственную проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет.

Личность погибшего уже установлена — это 37-летний житель Северного района Орла, ранее судимый.