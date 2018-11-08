Сегодня в Орловской области в реке Цон нашли тело мужчины
08.11.2018
Находка сделана на территории посёлка Знаменка Орловская.
Тело нашёл рыбак. Судя по первым признакам, оно пробыло в воде длительное время.
Доследственную проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет.
Личность погибшего уже установлена — это 37-летний житель Северного района Орла, ранее судимый.
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