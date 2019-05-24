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  3. Сегодня в Орловской области стартует Государственная итоговая аттестация выпускников школ

Сегодня в Орловской области стартует Государственная итоговая аттестация выпускников школ

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24.05.2019

Сегодня выпускники девятых классов сдают иностранный язык.

В понедельник у одиннадцатиклассников начнётся Единый государственный экзамен. Первым испытанием станет география.

Всего в Государственной итоговой аттестации в Орловской области принимают участие 7234 девятиклассника и 3154 одиннадцатиклассника. Обязательные предметы — русский язык и математика. В области оборудованы 72 пункта приёма экзаменов. Все они оснащены системами видеонаблюдения.

Теги:ОрёлОрловская область

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