Сегодня в Орловской области стартует Государственная итоговая аттестация выпускников школ

Сегодня выпускники девятых классов сдают иностранный язык.

В понедельник у одиннадцатиклассников начнётся Единый государственный экзамен. Первым испытанием станет география.

Всего в Государственной итоговой аттестации в Орловской области принимают участие 7234 девятиклассника и 3154 одиннадцатиклассника. Обязательные предметы — русский язык и математика. В области оборудованы 72 пункта приёма экзаменов. Все они оснащены системами видеонаблюдения.