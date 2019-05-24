Сегодня в Орловской области стартует Государственная итоговая аттестация выпускников школ
24.05.2019
Сегодня выпускники девятых классов сдают иностранный язык.
В понедельник у одиннадцатиклассников начнётся Единый государственный экзамен. Первым испытанием станет география.
Всего в Государственной итоговой аттестации в Орловской области принимают участие 7234 девятиклассника и 3154 одиннадцатиклассника. Обязательные предметы — русский язык и математика. В области оборудованы 72 пункта приёма экзаменов. Все они оснащены системами видеонаблюдения.
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