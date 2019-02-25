Сегодня в Орловской области состоялся ауцион по выбору подрядчика для отлова и усыпления бродячих собак и кошек
25.02.2019
Его результаты пока не известны.
Стартовая «цена вопроса» составляет примерно 3 миллиона рублей. Победителю придётся выполнить государственный заказ на отлов и усыпление 1115 безнадзорных собак и кошек на территории города Орла. Также подрядчику нужно будет поймать ещё 20 собак и кошек, но уже не чтобы усыпить их, а чтобы доставить в места дальнейшего содержания.
Отлов животных будет проводиться на основе письменных сообщений физических и юридических лиц об агрессивном поведении безнадзорных «братьев меньших».
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