Сегодня в Орловской области продолжатся мероприятия ГИБДД по борьбе с нарушениями при перевозке детей
27.11.2018
Дорожные инспекторы будут особенно тщательно выявлять водителей, которые перевозят детей с нарушением правил дорожного движения (без использования удерживающих систем). Об этом информирует Управление ГИБДД.
Каждого нарушителя привлекут к административной ответственности и оштрафуют на три тысячи рублей.
Мероприятия проводятся в связи с ростом ДТП с участием детей.
Ранее в Управлении ГИБДД по Орловской области сообщии, что с января по октябрь текущего года в регионе произошло 77 ДТП с участием детей. В результате 84 ребёнка получили травмы, двое детей погибли.
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