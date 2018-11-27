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Орел27.11.2018 Вторник 11:53
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Сегодня в Орловской области продолжатся мероприятия ГИБДД по борьбе с нарушениями при перевозке детей

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27.11.2018

Дорожные инспекторы будут особенно тщательно выявлять водителей, которые перевозят детей с нарушением правил дорожного движения (без использования удерживающих систем). Об этом информирует Управление ГИБДД.

Каждого нарушителя привлекут к административной ответственности и оштрафуют на три тысячи рублей.

Мероприятия проводятся в связи с ростом ДТП с участием детей.

Ранее в Управлении ГИБДД по Орловской области сообщии, что с января по октябрь текущего года в регионе произошло 77 ДТП с участием детей. В результате 84 ребёнка получили травмы, двое детей погибли.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьГИБДД

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