Сегодня в Орловской области открыли мемориальную доску Герою СССР Алексею Жадову

Объект установлен в Сверловском районе в Никольском — родном селе Жадова.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также депутаты Орловского областного совета.

Во время Великой Отечественной войны Алексей Жадов являлся первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. После победы над фашизмом продолжил военную службу на ответственных постах. Некоторое время занимал должность первого заместителя Главного инспектора Министерства обороны СССР.