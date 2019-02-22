Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.02.2019 Пятница 18:34
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня в Орловской области открыли мемориальную доску Герою СССР Алексею Жадову

Сегодня в Орловской области открыли мемориальную доску Герою СССР Алексею Жадову

Версия для печати

22.02.2019

Объект установлен в Сверловском районе в Никольском — родном селе Жадова.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также депутаты Орловского областного совета.

Во время Великой Отечественной войны Алексей Жадов являлся первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. После победы над фашизмом продолжил военную службу на ответственных постах. Некоторое время занимал должность первого заместителя Главного инспектора Министерства обороны СССР.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53065

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.02.2019

В Орловской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

22.02.2019

25 февраля в Орёл прибудет поезд патриотической акции «Сирийский перелом»

22.02.2019

Руководители муниципальных образований Орла возражают против урезания своих зарплат

22.02.2019

В Орле в библиотеке имени Бунина прошёл творческий вечер Татьяны Грибановой

22.02.2019

В этом году в Орловском районе приведут в порядок восемь дворовых и четыре общественных территории

$ USD65.5149(-0.03)23.02
€ EUR74.3332(+0.04)23.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online