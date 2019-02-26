Сегодня в Орловской области мужчина погиб на пожаре
26.02.2019
ЧП случилось в Урицком районе в деревне Большое Сотниково. Тревожный сигнал поступил в 2 часа 44 минуты. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Огонь успел уничтожить внутренние помещения дома. Также пострадала кровля.
Личность погибшего, причины пожара и размер ущерба устанавливаются.
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