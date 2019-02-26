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Сегодня в Орловской области мужчина погиб на пожаре

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26.02.2019

ЧП случилось в Урицком районе в деревне Большое Сотниково. Тревожный сигнал поступил в 2 часа 44 минуты. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Огонь успел уничтожить внутренние помещения дома. Также пострадала кровля.

Личность погибшего, причины пожара и размер ущерба устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

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