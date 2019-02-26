Сегодня в Орловской области мужчина погиб на пожаре

ЧП случилось в Урицком районе в деревне Большое Сотниково. Тревожный сигнал поступил в 2 часа 44 минуты. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Огонь успел уничтожить внутренние помещения дома. Также пострадала кровля.

Личность погибшего, причины пожара и размер ущерба устанавливаются.