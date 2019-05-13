Сегодня в Орле временно перекрыли движение в Рижском переулке

Ограничения введены на участке между перекрёстками с Комсомольской и Автовокзальной улицами. Их снимут 30 мая в 17 часов. Причина — работы по прокладке сетей газопровода.

Как сообщает мэрия, на это время водителям предлагаются альтернативные маршруты движения: по Автовокзальной улице и Балтийскому переулку и по межквартальному проезду в районе домов по Комсомольской, 263, 267 и 269.