Сегодня в Орле временно перекрыли движение в Рижском переулке
13.05.2019
Ограничения введены на участке между перекрёстками с Комсомольской и Автовокзальной улицами. Их снимут 30 мая в 17 часов. Причина — работы по прокладке сетей газопровода.
Как сообщает мэрия, на это время водителям предлагаются альтернативные маршруты движения: по Автовокзальной улице и Балтийскому переулку и по межквартальному проезду в районе домов по Комсомольской, 263, 267 и 269.
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