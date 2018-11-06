Сегодня в Орле в ДТП пострадала четырёхлетняя девочка
06.11.2018
Об этом сообщили в МЧС.
Авария случилась на перекрёстке улиц Нормандия-Неман и Маяковского. Здесь столкнулись «Лада» и «Тойота».
Девочка ехала на пассажирском сиденье иномарки. Ребёнку понадобилась госпитализация.
Также в больницу с места ДТП отправили шестидесятилетнего мужчину — водителя отечественного автомобиля.
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