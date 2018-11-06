Сегодня в Орле в ДТП пострадала четырёхлетняя девочка

Об этом сообщили в МЧС.

Авария случилась на перекрёстке улиц Нормандия-Неман и Маяковского. Здесь столкнулись «Лада» и «Тойота».

Девочка ехала на пассажирском сиденье иномарки. Ребёнку понадобилась госпитализация.

Также в больницу с места ДТП отправили шестидесятилетнего мужчину — водителя отечественного автомобиля.