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Орел06.11.2018 Вторник 18:23
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Сегодня в Орле в ДТП пострадала четырёхлетняя девочка

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06.11.2018

Об этом сообщили в МЧС.

Авария случилась на перекрёстке улиц Нормандия-Неман и Маяковского. Здесь столкнулись «Лада» и «Тойота».

Девочка ехала на пассажирском сиденье иномарки. Ребёнку понадобилась госпитализация.

Также в больницу с места ДТП отправили шестидесятилетнего мужчину — водителя отечественного автомобиля.

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