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Орел19.11.2018 Понедельник 15:16
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Сегодня в Орле убирают снег 24 единицы техники и 75 сотрудников «Спецавтобазы»

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19.11.2018

Об этом рассказал директор предприятия Александр Байдак.

Накануне, когда в городе выпал первый снег, на улицах работали 14 единиц техники и 75 человек. Было израсходовано 212 тонн пескосоляной смеси.

В ночь с воскресенья на понедельник на линию вышли ещё 8 единиц техники.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьСпецавтобаза

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