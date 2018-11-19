Сегодня в Орле убирают снег 24 единицы техники и 75 сотрудников «Спецавтобазы»
19.11.2018
Об этом рассказал директор предприятия Александр Байдак.
Накануне, когда в городе выпал первый снег, на улицах работали 14 единиц техники и 75 человек. Было израсходовано 212 тонн пескосоляной смеси.
В ночь с воскресенья на понедельник на линию вышли ещё 8 единиц техники.
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