Сегодня в Орле стартуют игры регионального этапа Ночной хоккейной лиги
14.11.2018
Об этом сообщает «Орёлспорт».
В 21:40 на лёд выйдут сборные Змиёвки и Новосиля. Игра состоится в микрорайоне «Зареченский» в комплексе «Ледовая арена».
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