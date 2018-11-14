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Орел14.11.2018 Среда 12:12
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Сегодня в Орле стартуют игры регионального этапа Ночной хоккейной лиги

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14.11.2018

Об этом сообщает «Орёлспорт».

В 21:40 на лёд выйдут сборные Змиёвки и Новосиля. Игра состоится в микрорайоне «Зареченский» в комплексе «Ледовая арена».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьспортхоккей

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