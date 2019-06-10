Сегодня в Орле стартует акция «Батарейки могут быть переработаны»

В её рамках орловчанам предлагается сдать отработанные батарейки в специальный контейнер, который установлен на улице Пролетарская гора (рядом с площадью Ленина).

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие (оно проводится по всей России в 30 городах) организовано компанией «Duracell» совместно с челябинским предприятием ГК «Мегаполистерус». Собранные в рамках акции батарейки будут переработаны на заводе с эффективностью 94%.

Планируется собрать около 1000 тонн использованных батареек и получить 80 тонн цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца.