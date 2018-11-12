Сегодня в Орле стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

До 23 ноября Управление МВД будет уделять особенно активное внимание выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Граждан, которые распололагают любой информацией, способной помочь правоохранительным органам, просят звонить на телефон доверия УМВД России по Орловской области 4-862-41-38-56.

Также все желающие могут получить консультации по вопросам лечения наркомании в «Орловском наркологическом диспансере» по телефону 4-862-77-07-03. Кроме того, в рамках акции организованы консультации психологов по молодёжному телефону доверия 4-862-44-52-55.