Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.11.2018 Понедельник 14:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня в Орле стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Сегодня в Орле стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Версия для печати

12.11.2018

До 23 ноября Управление МВД будет уделять особенно активное внимание выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Граждан, которые распололагают любой информацией, способной помочь правоохранительным органам, просят звонить на телефон доверия УМВД России по Орловской области 4-862-41-38-56.

Также все желающие могут получить консультации по вопросам лечения наркомании в «Орловском наркологическом диспансере» по телефону 4-862-77-07-03. Кроме того, в рамках акции организованы консультации психологов по молодёжному телефону доверия 4-862-44-52-55.

Также в акции участвует мэрия Орла. В администрацию можно сообщить о надписях на стенах, которые «рекламируют» вещества, запрещённые к свободному обороту. Контактный телефон — 4-862-43-22-12.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьполицияМВДнаркопреступления

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50466

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.11.2018

Глава администрации Орла подписал постановление об объединении детских садов

12.11.2018

14 ноября в библиотеке Бунина состоится презентация книги Зои Измайловой

12.11.2018

В Орловской области девять человек незаконно получали пособие по безработице

12.11.2018

В Орловской области ищут пропавшую 44-хлетнюю женщину

12.11.2018

Прокуратура предупредила главу Орла об ответственности за дальнейшие нарушения при пассажирских перевозках

$ USD67.5238(+0.67)13.11
€ EUR76.0926(+0.29)13.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online