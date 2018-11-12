Сегодня в Орле стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
12.11.2018
До 23 ноября Управление МВД будет уделять особенно активное внимание выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Граждан, которые распололагают любой информацией, способной помочь правоохранительным органам, просят звонить на телефон доверия УМВД России по Орловской области
Также все желающие могут получить консультации по вопросам лечения наркомании в «Орловском наркологическом диспансере» по телефону
Также в акции участвует мэрия Орла. В администрацию можно сообщить о надписях на стенах, которые «рекламируют» вещества, запрещённые к свободному обороту. Контактный телефон —