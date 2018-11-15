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Орел15.11.2018 Четверг 11:28
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  3. Сегодня в Орле стартовал десятый турнир по художественной гимнастике Amadeus Cup

Сегодня в Орле стартовал десятый турнир по художественной гимнастике Amadeus Cup

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15.11.2018

Соревнования уже начались. Однако официальное открытие турнира состоится в 18 часов в ТМК «Гринн».

Победителей определят в групповых упражнениях и в личном многоборье. Ожидается, что в состязаниях примут участие около полутысячи гимнастов.

Турнир продлится три дня.

Кроме орловцев, в соревнованиях участвуют гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Калининграда, Архангельска, Тулы, Рязани и Белгорода.

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьспортгимнастикатурнир

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