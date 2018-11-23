Сегодня в Орле Совет солдатских матерей подводит итоги работы за год
23.11.2018
Заседание началось в Институте экономики и торговли в 11 часов.
В нём участвуют представители областных властей, военного комиссариата, военно-врачебной комиссии, военной прокуратуры.
Организация отчитывается о реализации проекта по гражданскому контролю за призывом в вооружённые силы, на реализацию которого были выделены бюджетные средства (грант президента РФ).
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