Сегодня в Орле состоятся соревнования по дзюдо в рамках Дней города Москвы в Орловской области

Соревнования откроются в 15.00 в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН».

В матче встретятся 4 команды по дзюдо (по 2 команды в составе 9 человек от города Москвы и Орловской области).

В соревнованиях будут участвовать юноши 2005-2007 годов рождения.