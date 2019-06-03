Сегодня в Орле состоятся соревнования по дзюдо в рамках Дней города Москвы в Орловской области
03.06.2019
Соревнования откроются в 15.00 в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН».
В матче встретятся 4 команды по дзюдо (по 2 команды в составе 9 человек от города Москвы и Орловской области).
В соревнованиях будут участвовать юноши 2005-2007 годов рождения.
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