Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.06.2019 Понедельник 12:05
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня в Орле состоятся соревнования по дзюдо в рамках Дней города Москвы в Орловской области

Сегодня в Орле состоятся соревнования по дзюдо в рамках Дней города Москвы в Орловской области

Версия для печати

03.06.2019

Соревнования откроются в 15.00 в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН».

В матче встретятся 4 команды по дзюдо (по 2 команды в составе 9 человек от города Москвы и Орловской области).

В соревнованиях будут участвовать юноши 2005-2007 годов рождения.

Теги:ОрёлОрловская Областьдзюдоспорт

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55001

Добавил новость: 

Другие новости раздела

03.06.2019

Орел в восьмой раз присоединился к ежегодной акции «Велодень»

03.06.2019

Орловским льготникам предусмотрены меры социальной поддержки при переходе на цифровое телевизионное вещание

03.06.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил ливенцев с 408-й годовщиной со дня образования района

31.05.2019

Названы самые аварийные участки дорог Орловской области

31.05.2019

В Орле разрешили строить дома выше 21 этажа

$ USD65.3834(+0.33)01.06
€ EUR72.8436(+0.42)01.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online