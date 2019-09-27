Сегодня в Орле состоялась конференция «ТУРГЕНЕВ DIGITAL»

Мероприятие, посвящённое интернет-маркетингу и электронной коммерции, организовали в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На одной площадке собрались лучшие специалисты Орловской области в данной сфере — всего около 450 человек.

Спикерами стали представители ведущих российских и мировых компаний (в том числе социальной сети «ВКонтакте», издания «Лайфхакер», компании Procter&Gamble, интернет-магазина OZON.ru). Мероприятие поддержали 18 партнёров.

Работа велась в секциях «Взгляд в будущее: тренды 2020», «Мастер-классы» и «eCommerce: управление и технологии».

Об итогах конференции можно узнать на официальном сайте, а также «Вконтакте» и в «Инстаграмме».

