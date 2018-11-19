Сегодня в Орле прошли учения МЧС в бизнес-центре

По сценарию, сотрудники Управления МЧС ликвидировали пожар повышенного уровня сложности на четвёртом этаже здания.

При этом несколько человек не успели покинуть центр и оказались заблокированы в помещениях. Их «персональное» спасение стало для МЧС-ников отдельной задачей. В роли спасаемых выступили манекены.