Сегодня в Орле прошли учения МЧС в бизнес-центре
19.11.2018
По сценарию, сотрудники Управления МЧС ликвидировали пожар повышенного уровня сложности на четвёртом этаже здания.
При этом несколько человек не успели покинуть центр и оказались заблокированы в помещениях. Их «персональное» спасение стало для МЧС-ников отдельной задачей. В роли спасаемых выступили манекены.
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