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Орел15.02.2019 Пятница 15:18
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Сегодня в Орле произошло ДТП с тремя автомобилями

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15.02.2019

В 12 часов 40 минут у по улице Металлургов, 40, произошло столкновение автомобилей «Лада Ларгус», «Ниссан» и «Скания».

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, автомобили получили механические повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Теги:ОрёлОрловская областьГИБДДДТПполиция

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