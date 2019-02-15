Сегодня в Орле произошло ДТП с тремя автомобилями
15.02.2019
В 12 часов 40 минут у по улице Металлургов, 40, произошло столкновение автомобилей «Лада Ларгус», «Ниссан» и «Скания».
Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, автомобили получили механические повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
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