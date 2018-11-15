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Орел15.11.2018 Четверг 12:47
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Сегодня в Орле проходит областной конкурс знамённых групп и барабанщиков

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15.11.2018

Мероприятие проходит во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.

Участниками конкурса являются сборные пионерских дружин различных школ Орловской области, победившие на районных или городских этапах.

Победители и призёры получат грамоты и подарки.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпионерское движение

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