Сегодня в Орле проходит областной конкурс знамённых групп и барабанщиков
15.11.2018
Мероприятие проходит во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.
Участниками конкурса являются сборные пионерских дружин различных школ Орловской области, победившие на районных или городских этапах.
Победители и призёры получат грамоты и подарки.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50586
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