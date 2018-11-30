Сегодня в Орле проходит форум «Мы вместе, мы едины»

Мероприятие принимает площадка Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета имени Тургенева.

Главная цель форума — укрепление межнационального согласия в Орловской области. В его рамках работает выставка социальных проектов и гражданских инициатив. Также состоятся круглые столы «Межнациональные отношения и подросток», «Межконфессиональный диалог и общечеловеческие ценности» и «Межнациональные отношения в информационном поле».