Сегодня в Орле проходит форум «Мы вместе, мы едины»
30.11.2018
Мероприятие принимает площадка Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета имени Тургенева.
Главная цель форума — укрепление межнационального согласия в Орловской области. В его рамках работает выставка социальных проектов и гражданских инициатив. Также состоятся круглые столы «Межнациональные отношения и подросток», «Межконфессиональный диалог и общечеловеческие ценности» и «Межнациональные отношения в информационном поле».
Короткая ссылка obl1.ru/~/51064
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