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Орел30.11.2018 Пятница 13:22
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Сегодня в Орле проходит форум «Мы вместе, мы едины»

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30.11.2018

Мероприятие принимает площадка Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета имени Тургенева.

Главная цель форума — укрепление межнационального согласия в Орловской области. В его рамках работает выставка социальных проектов и гражданских инициатив. Также состоятся круглые столы «Межнациональные отношения и подросток», «Межконфессиональный диалог и общечеловеческие ценности» и «Межнациональные отношения в информационном поле».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьмежнациональные отношенияфорум

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