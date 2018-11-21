Сегодня в Орле пожарные спасли пенсионерку, которая не могла самостоятельно передвигаться
21.11.2018
Сигнал о возгорании в переулке Гористом поступил в МЧС в 13 часов 37 минут. Горел жилой дом.
Пожарные прибыли на место через несколько минут. Они знали, что в доме может находиться человек, не способный передвигаться самостоятельно. Поэтому сотрудники МЧС зашли в дом и эвакуировали женщину 1959 года рождения. Затем спасённую передали врачам.
В результате пожара в доме выгорел коридор, также огонь повредил кухню, коридор, ванную и туалет. Однако пожарным удалось отстоять кровлю, а также одну из комнат. По текущей версии, причиной ЧП стал аварийный режим работы счётчика электроэнергии.
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