Сегодня в Орле пожарные спасли пенсионерку, которая не могла самостоятельно передвигаться

Сигнал о возгорании в переулке Гористом поступил в МЧС в 13 часов 37 минут. Горел жилой дом.

Пожарные прибыли на место через несколько минут. Они знали, что в доме может находиться человек, не способный передвигаться самостоятельно. Поэтому сотрудники МЧС зашли в дом и эвакуировали женщину 1959 года рождения. Затем спасённую передали врачам.

В результате пожара в доме выгорел коридор, также огонь повредил кухню, коридор, ванную и туалет. Однако пожарным удалось отстоять кровлю, а также одну из комнат. По текущей версии, причиной ЧП стал аварийный режим работы счётчика электроэнергии.