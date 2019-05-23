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Орел23.05.2019 Четверг 17:55
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Сегодня в Орле под Ленинским мостом снова застряла «Газель»

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23.05.2019

ДТП случилось утром. Грузовик попытался проехать под мостом, но не смог этого сделать. Это уже шестое аналогичное происшествие в этом году.

Ранее ОНФ обратился в мэрию Орла с просьбой установить в данном месте специальный знак, предупреждающий водителей о подстерегающей их опасности. Глава администрации Орла Александр Муромский дал ответственным чиновникам соответствующее поручение.

Теги:ОрёлОрловская область

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