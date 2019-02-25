Сегодня в Орле побывал поезд всероссийской акции «Сирийский перелом»

Утром на городском вокзале его встретили губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Также в торжественной церемонии принял участие заместитель командующего войсками Западного военного округа — руководитель акции «Сирийский перелом» Юрий Евтушенко.

Поезд состоит из 18 вагонов и представляет собой передвижной музей, посвящённый операции вооружённых сил РФ в Сирии. Среди его экспонатов — около 500 образцов трофейной техники террористов, включая бронетанковую и автомобильную. В роли экскурсоводов выступают российские военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в операции в Сирии.

Также в рамках акции на специальной платформе-сцене выступила концертная бригада Центрального Дома Российской Армии имени Фрунзе и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Поезд отправился из Москвы в День защитника Отечества. Планируется, что он посетит 61 город и вернётся в столицу незадолго перед Днём Победы.